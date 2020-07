Für die Musiker hieß es gestern Abend: Endlich wieder einen Auftritt vor Publikum und das Publikum genoss es, wieder live Musik von tollen Musikern auf der Bühne zu erleben - wenn auch ein bisschen anders als gewohnt mit striktem Sicherheitskonzept.

Es war eine besondere musikalische Darbietung von Songs bekannter Interpreten teilweise aber auch auf Basis eigener Songs wie z. B. diesmal von Dennis Hormes.

Eine große Anzahl Musik- & Konzertliebhaber waren begeistert vom Auftritt der Michael Meier & friends Afterwork-Session gestern Abend im ausverkauften großen Saal der Lindenbrauerei in Unna. Getreu dem Motto -Afterwork-, erlebten die Besucher einen unterhaltsamen Mix Spontanität, höchste musikalische Qualität und erstklassiges Entertainment. (siehe Video-Trailer)



Normalerweise wird im Musikclub des Kulturzentrums -dem musikalischen Wohnzimmer- aufgetreten, von daher kommt der Begriff Lounge ins Spiel.

Aufgrund von Corona und den einzuhaltenden Abständen konnte die Session nicht an dem Ort wie sonst stattfinden, sondern nur draußen oder halt wie gestern bei schlechtem Wetter in der großen Konzert Halle des Kulturzentrums der Lindenbrauerei.

Die inzwischen seit über 4 Jahren erfolgreich monatlich laufende Veranstaltungsreihe "JAMMIN‘lounge" steht für Live-Music-Entertainment der besonderen Art! Mal mehr mal weniger bekannte Songs aus Rock, Pop, Soul und aktuellen Charts werden mit einer gehörigen Portion Spontanität in abgefahrene LIVE-Versionen verwandelt. Hierzu lädt der inzwischen weltweit tourende Unnaer Musiker Michael Meier, der bereits mit Größen wie Herbert Grönemeyer, Felix Jaehn, Howard Carpendale, Emma Marrone, SNAP!, Sami Yusuf, Andreas Gabalier, Thomas Anders, Doro Pesch und vielen mehr auf der Bühne stand, jeden Monat ein.

Den gestrigen Abend performten: Faiz Mangart (Vocals); Shiela Tan (Vocals); Dennis Hormes (Guitar & Vocals); Jan Klinkenberg (Keys); Günter Asbek (Bass & Vocals); Gastgeber Michael Meier (Drums & Percussion)

Auftritt ohne zu Proben

Die Veranstaltung „JAMMIN‘lounge“ findet ansonsten jeden 2. Mittwoch im Monat mit wechselnden musikalischen Gästen im Schalander der Lindenbrauerei Unna statt.

Die Songs werden nicht geprobt, die Musiker können sich so frei entfalten. Das Ergebnis ist eine fantastische Präsentation von Greatest Hits, mit wechselnden grandiosen Musiker und Sänger/innen sowie jede Menge Spaß.

Weitere Highlights der Reihe sind diverse Motto-Events wie die "Ladies Night", das "Latino Summer Special", die "JAMMIN' for peace", eine "Men's World", die "Rockabilly Special" oder das "Unplugged Special" mit Barbecue Open-Air in Kooperation mit der Lindenbrauerei Unna.

