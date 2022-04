Die Lichtbauer aus Bari waren schon da, um die Gestaltung für das Un(n)a Festa Italiana zu planen (wir berichteten) , das nächsten Monat stattfinden sollte, doch das war alles umsonst. Denn das schöne Fest im Herzen der Stadt fällt aus.

Der Grund ist diesmal nicht Corona, sondern die Folgen des Krieges in der Ukraine: Die Veranstalter des Unnaer Festes befürchten Versorgungsengpässe bei den Gastronomen und Ausstellern.

„Die bereits bekannten Personalengpässe in der Gastronomie, des mobilen Handels und vieler anderer beteiligter Dienstleister haben sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten leider nicht entschärft. Bei den bislang angefragten Ausstellern führte dies zu einer außergewöhnlichen hohen Zahl an Absagen“, heißt es in der Pressemitteilung des Stadtmarketings.

Ein massiver Qualitätseinbruch auf der Ausstellerseite in Kombination mit spürbaren Preissteigerungen auf der Angebotsseite könnte zu erheblichen Unsicherheiten in der Durchführung und möglicherweise zu Umsatzverlusten auf allen Ebenen der Organisation und zur Verärgerung der Kunden führen. Der damit einhergehende Imageverlust, sei nicht zu verantworten, so die einstimmige Entscheidung in der Gesellschafterversammlung der Unna Marketing GmbH.