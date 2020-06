FDP Holzwickede wählt ihre Kandidaten

Der Ortsverband der FDP hat seine Bewerberinnen und Bewerber für dieWahlbezirke zur Kommunalwahl aufgestellt.

Hierbei konnte eine deutliche Verjüngung des Teamserreicht werden. Rund 20 anwesende Mitglieder trafen sich in der Rausinger Halle zur Wahlversammlung. Wie schon im Vorfeld angekündigt, stellen die Freien Demokraten Holzwickedes keinen Bürgermeisterkandidaten, sondern legen ihren Schwerpunkt auf die Ratsarbeit in der kommenden Legislaturperiode. Die für die liberale Partei maßgebliche Reserveliste wird jetzt vom Ortsverbandsvorsitzenden Lars Berger angeführt, der somit als Spitzenkandidat für die FDP in den Kommunalwahlkampf zieht. Platz 2 belegt Edda Schneider, gefolgt von Ritva Heldt und Arwin Rahimi. Somit besetzt der FDP Ortsverband die Spitze der Reserveliste nicht nur mit jungen Kandidatinnen und Kandidaten, sondern erfüllt auch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern. Auf Platz 5 der Liste wurde Franz-Joseph Dudenhausen gewählt. Dudenhausen tritt erstmalig für die FDP Ortsverband an und wird den Wahlbezirk in Opherdicke übernehmen. Der amtierende Fraktionsvorsitzende Jochen Hake erscheint auf Listenplatz 6. Er selbst hatte Wert darauf gelegt, rechtzeitig eine Verjüngung der Führungsmannschaft zu erreichen, zudem wollte er sich nach jahrzehntelanger Ratstätigkeit aus der ersten Reihe zurückziehen. Die Besetzung der weiteren Listenplätze finden Interessierte unter http://www.fdp-holzwickede.de.

Als Überraschungsgast durften die Holzwickeder ihre Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende

Susanne Schneider begrüßen. Die Holzwickeder Liberalen wählten neben den Kandidaten zur Kommunalwahl auch ihre Kandidaten zur Besetzung der beiden Holzwickeder Wahlkreise für den Kreistag. Für den nördlichen wurde Friedrich Wilhelm Bernhardt nominiert und für den Süden Lars Berger. Der südliche Wahlbezirk erstreckt sich über die Holzwickeder Bergdörfer und auch in die Regionen des Schwerter Stadtgebiets.