Ingrid Kroll tritt aus der SPD-Kreistagsfraktion aus

Unnas Ortsvorsteherin Ingrid Kroll ist nach ihrem Austritt aus der Stadtratsfraktion nun auch aus der SPD-Fraktion im Kreistag ausgetreten.



Die Differenzen konnten nicht beigelegt werden, obwohl Vorsitzende Brigitte Cziehso und Geschäftsführer Wulf Erdmann ihr Bedauern über eine Mail vom Dezember vergangenen Jahres zum Ausdruck gebracht hätten. Das teilte die SPD-Fraktion im Kreistag des Kreises Unna in einem Schreiben mit. „Es wäre besser gewesen, persönlich miteinander zu sprechen“, sagt Brigitte Cziehso. Auch aus der Fraktion sei der Wunsch, die gemeinsame Arbeit mit Ingrid Kroll fortzusetzen, deutlich formuliert worden.

Anlass für die Mail, die vor der Weihnachtspause für Irritationen gesorgt hat, war die Ankündigung des Vereins „Wir für Unna“, bei der Kommunalwahl im September 2020 eigene Kandidaten aufstellen zu wollen. Weil Ingrid Kroll als Ortsvorsteherin an der offenen Mitgliederversammlung von „Wir für Unna“ teilgenommen hatte, wurde offenbar ein Parteiausschlussverfahren gegen sie angekündigt. „Dass Ingrid dabei fälschlicherweise als Mitglied von „Wir für Unna“ bezeichnet worden ist, tut mir leid“, so Brigitte Cziehso in einer Stellungnahme, die den Fraktionsmitgliedern einschließlich Ingrid Kroll auch schriftlich vorliegt.

Bereits Anfang Januar habe es zwischen ihr und Ingrid Kroll ein Gespräch in dieser Angelegenheit gegeben, das beide als in der Atmosphäre gut bezeichneten. Nun war das Thema Anlass für eine Aussprache in der Gesamtfraktion, die nach den persönlichen Erklärungen von Brigitte Cziehso und Wulf Erdmann sowie dem vielfach geäußerten Wunsch nach Versöhnung mit der Hoffnung auseinandergegangen war, nun einen Schlussstrich unter die Differenzen setzen zu können. Dass es trotzdem zu einem Ende der Zusammenarbeit mit Ingrid Kroll gekommen ist, bedauert die SPD-Kreistagsfraktion nach eigenen Worten außerordentlich.