Amazon-Mitarbeiter in ganz Deutschland kommen für krebskranke Kinder im Schlafanzug zur Arbeit und unterstützen damit die Kinderkrebshilfe-Unna mit 5000 Euro.



Im Schlafanzug zur Arbeit kommen, wer wünscht sich das nicht auch manchmal? Damit wollten die 6000 Mitarbeiter von Amazon in ganz Deutschland auf krebskranke Kinder aufmerksam machen. Krebskranke Kinder verbringen während ihrer Behandlung wie Chemo-Therapie, Bestrahlung und Operationen oft Monate im Schlafanzug. Um Solidarität mit diesen Kindern zu zeigen, kamen die Amazon-Mitarbeiter in Unna ebenfalls im Schlafanzug zur Arbeit.

Der Standort Unna zeigte sich bei der freiwilligen Spendenaktion äußerst kreativ insgesamt kamen so bei der Aktion 5000 Euro zusammen, Danke dafür.