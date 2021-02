Vorherige Terminreservierung unter www.blutspende.jetzt ist nötig

Unter www.blutspende.jetzt informiert der Blutspendedienst auch tagesaktuell über Terminausfälle, Zulassungsbestimmungen, eventuelle Ausschlusskriterien und vieles mehr rund um die Blutspende. Die nächsten Termine finden wie folgt statt:

Dienstag, 2. März, von 15 bis 19.30 Uhr im DRK-Heim, Königsholz 1a, Bönen und in Selm Bork in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr im Förderzentrum Nord, Waltroper Str. 19

Donnerstag, 4. März, von 16.30 bis 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Viktor, Am Kirchhof 1 in Schwerte und von 16.30 bis 19.30 Uhr im St. Peter und Paul Gemeindehaus, Friedhofsweg 3 in Unna

Freitag, 5. März, von 16 bis 20 Uhr in der Rausinger Mehrzweckhalle, Rausinger Straße in Holzwickede