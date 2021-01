Wegen Corona fühlen sich viele Menschen gestresster und urlaubsreifer als sonst. Rückenschmerzen und Schlafstörungen können die Folge sein. Wie Abschalten in diesen Tagen geht, können die Kursleitungen der VHS aus dem Bereich Meditation und Entspannung vermitteln.

Es empfiehlt sich mehrere Entspannungsmethoden auszuprobieren, um eine eigene Anti-Stress-Strategie zu entwickeln. Am Dienstag, 2. Februar, um 19 Uhr startet der vierteilige Online-Kurs „Einführung in die Meditation“. Der Kurs bietet eine Einführung in die Praxis der Achtsamkeit und Meditation. Über das achtsame Körper- und Atemerleben werden Fähigkeiten zu Sammlung und geistiger Ruhe aktiviert.

Im Online-Kurs „Yin Yoga“, der am Donnerstag, 4. Februar, um 18 Uhr beginnt, stehen Yoga-Übungen im Liegen und Sitzen im Vordergrund. Yin Yoga erhält und verbessert die natürliche Bewegungsfähigkeit der Gelenke, harmonisiert und fördert das emotionale Gleichgewicht.

Auch im Kurs „Körper und Rücken spüren und entspannen – in Ruhe und in Bewegung“ werden ruhige Yoga-Übungen praktiziert. Sie werden mit Rückenschulung und Atemübungen kombiniert. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr und umfasst sieben Termine.

Alle Angebote sind auch für Anfänger*innen geeignet.

Die VHS bietet eine telefonische Beratung zu den technischen Voraussetzungen an.

Anmeldungen nimmt die VHS per Mail an vhs@stadt-unna.de, unter der Telefonnummer 02303/103-713 oder -714 oder online unter www.vhs-zib.de entgegen.