Der Fachbereich Geoinformation und Kataster ist aufgrund eines Umzugs in neue Büroräume zwischen dem 18. November und 25. November nur eingeschränkt erreichbar. Der Fachbereich aus dem Kreishaus an der Friedrich-Ebert-Straße 17 zieht an die Zechenstraße 51 in Unna.

Die bisherigen Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie die Postanschrift (Kreis Unna | Postfach 21 12 | 59425 Unna) bleiben unverändert. Zuständig sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs für Geodatenerhebung, Katasterführung und Wertermittlung sowie Geodatenmanagement. Weitere Infos sind unter unter www.kreis-unna.de (Suchbegriff: "Geoinformation und Kataster") erhältlich.