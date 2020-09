Auch wenn es in der Corona-Krise immer noch einige Beschränkungen gibt, hat das Kinder- und Jugendbüro der Kreisstadt Unna auch für die Herbstferien ein Programm für den Ferienpass zusammengestellt.

Da ist zum Beispiel Fussball-Tennis (Seite 10) – schon im Sommer ist dieses Angebot sehr gut angenommen worden. Dauerbrenner und sehr beliebtes Thema ist die Natur – dazu gehört das Angebot „Natur ist cool“ (S.12) und der Waldabenteuertag an der Möhne (S. 27).

Ganz neu ist das Survival-Diplom (S.17). Dies ist ein Angebot von den Wipfelstürmern im Dorfgarten Unna-Hemmerde. Dabei geht es darum, mit möglichst wenig Ausrüstung tolle Sachen zu machen. Einen Lagerplatz oder eine Hütte bauen, etwas aus Holz schnitzen, Feuer machen ohne Feuerzeug und noch mehr. Das Abenteuer vor der Haustür wartet auf die Kinder und Jugendlichen an vier aufeinander folgenden Tagen.

Neu ist für Jugendliche ein Graffiti-Workshop am Bauzaun Mühle Bremme. Mit Pfeil und Bogen schießen gehört genauso zum neuen Indianertag dazu, wie das Reiten.

Aufgrund der aktuell geltenden Vorschriften rund um das Corona-Virus sind die Teilnehmerzahlen begrenzt. Über den aktuellen Stand kann man sich auf den Internetseiten der Stadt Unna (www.unna.de) und des Kinder- und Jugendbüros (www.kijub-unna.de) informieren.

Anmeldungen sind möglich unter Tel. 02303/103344. Damit möglichst viele Kinder teilnehmen können, kann man sich lediglich für zwei Angebote anzumelden oder auf die Warteliste setzen lassen. Kostenpflichtige Angebote müssen vorab im Kinder- und Jugendbüro bar bezahlt werden, spätestens drei Tage nach Anmeldung. Eine Einverständniserklärung muss unbedingt zu jedem Angebot vollständig ausgefüllt und von den Eltern unterschrieben mitgebracht werden. Sie steht als Download zur Verfügung oder kann im Kinder- und Jugendbüro abgeholt werden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung sollte mitgeführt werden.