Jeweils ein Corona-Fall an Grundschule und Gesamtschule

Betroffen sind die Schule am Friedrichsborn und die Werner-von-Siemens-Gesamtschule in Königsborn.



An der Grundschule am Friedrichsborn in Unna-Königsborn ist am Donnerstag, 1. Oktober, ein Fall von Corona bekannt geworden. Das Testergebnis eines Schulkindes des vierten Jahrgangs war positiv. Die Schulleitung hat daraufhin die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse von ihren Erziehungsberechtigten abholen lassen. Voraussichtlich am Freitag (2. Oktober) müssen sich insgesamt 27 Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrkräfte einem Corona-Test beim Kreisgesundheitsamt unterziehen. Über eine mögliche Quarantäne für die Schülerinnen und Schüler und die drei Lehrkräfte entscheidet das Gesundheitsamt.

Auch an der Werner-von-Siemens-Gesamtschule in Unna-Königsborn ist am Donnerstag ein Fall von Corona bekannt geworden. Ein(e) Schüler*in aus der Jahrgangsstufe 9 ist positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Ab sofort befinden sich alle 45 Schülerinnen und Schüler, die in der betroffenen Klasse unterrichtet wurden, und die fünf Lehrkräfte, die sie an diesen Tagen unterrichtet haben, in Quarantäne. Alle als Kontaktpersonen Identifizierten werden am Freitag (2. Oktober) vom Gesundheitsamt getestet.Beide Schulleitungen hoffen, möglichst schnell die Testergebnisse zu erhalten.