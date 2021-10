12.028,25 € - so das vorläufige amtliche Endergebnis

Bei herrlichem Wetter erliefen rund 220 Schülerinnen und Schüler in der vergangenen Woche diesen stattlichen Betrag. Auch einige Lehrkräfte beteiligten sich bis zum Umfallen am Lauf und konnten selbst mit einem vierstelligen Beitrag zum besonderen Erfolg des Laufes beitragen, so Sculleiter Matthias Landsberg.

Hintergrund zum Lauf

Wir wollen mit dem Sponsorenlauf, so Schulleiter Matthias Landsberg, nicht nur unseren Förderverein unterstützen. Wir nehmen auch wieder Andere in den Blick, die unsere Hilfe gebrauchen können. Unser Lauf heißt deshalb: Helfen! „AHR“ber sicher!, weil wir die Grundschule Bad Neuenahr unterstützen wollen, die durch die Hochwasserkatastrophe in unseren Sommerferien sehr schlimm getroffen worden ist.

Notizen am Rande

Ein Junge hat es tatsächlich geschafft auf 813 Eis zu essen. Mit über über 1000 Wassereis hat unser Massener Kiosk in der Mittelstraße uns wirklich sehr gut unterstützt, so Matthias Landsberg.

Die meisten Runden haben in der Klasse drei und vier folgende Kinder gelaufen: Finn Franta, Esca Ravenschlag, Elias Krüger und Ben Conrad (jeweils 38-40 Runden).

Erwähnen möchte ich auch noch die tolle Leistung von Luca Poggenwisch aus dem zweiten Schuljahr. Er ist 33 Runden gelaufen, sagte Mattthias Landsberg.

Mein Fazit

Ich war an allen vier Lauftagen am Start dabei und war beeindruckt wie hier begeistert gelaufen wurde und finde:

Das ist ein super Ergebnis beim Spnsorenlauf der Schillelrschule Unna 2021

Im Rückblick

Hier gibt es alle Berichte und viele Fotos vom Lauf der

» Erstklässler am Montag

» Viertklässler am Dienstag

» Zweitklässler am Donnerstag

» Drittklässler am Freitag

