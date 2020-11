Sportvereine bieten seit Jahren vielseitige gesundheitsfördernde Angebote an. Inhalte, wissenschaftliche Erkenntnisse, Fördermöglichkeiten, fachliche Qualifikationen / Lizenzen, Marketing-Strategien und vieles mehr sind in aber in stetigem Wandel.

Das Landesprogramm „Bewegt GESUND bleiben in NRW!“ unterstützt Sportvereine dabei, immer topaktuell zu sein. In diesem Rahmen informiert, berät und schult der KreisSportBund Unna Sportvereine, damit sie bedarfsorientiert Gesundheitssport-Angebote initiieren, dauerhaft wohnortnah anbieten und mit anderen relevanten Akteuren auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten.

Online-Seminare heute Abend

Einen passenden Einstieg dazu bieten am heutigen Dienstag, 17. November corona-bedingt zwei Online-Seminare „Profilbildung und Netzwerkarbeit in der gesunden Kommune“ (um 18 Uhr) und „Gesundheitsprofil schärfen – Aufmerksamkeit gewinnen“ (um 19.45 Uhr).

Anmeldungen für eine oder beide Veranstaltungen sind über die KSB Unna-Homepage oder telefonisch bei Michael Kanand unter 02303/271224 möglich.