Seit Gründung der Bürgerstiftung Unna im Jahr 2006 gibt es die Veranstaltungsreihe "Ferien vor der Haustür" - eine kreative Woche im Kurpark mit allen Angeboten der Jugendkunstschule (JKS) für Kinder vor allem aus Königsborn. Jedes Jahr lockt ein neues Thema. Diesmal sind die Kinder unterwegs auf Weltreise - vom Äquator bis zum Nordpol. In Corona-Zeiten ist das mit viel Fantasie auch in Unna möglich.

Es wird gesungen, getanzt und geturnt; es wird gebastelt, die tragende Rolle geübt, der Rhythmus getrommelt. Mit selbst gemalten Segeln geht's raus auf das Meer - die Kinder schließen die Augen und stellen sich es vor.

Eine ganze Woche lang konnten sich die Jungen und Mädchen in allen Neigungsgruppen probieren - nach den Corona-Abstands- und Hygieneregeln immer schön getrennt und in diesem Jahr mit deutlich weniger Kindern. 36 Mädchen und Jungen machen "Ferien vor der Haustür". Statt opulentem Mittagessen wie sonst üblich gibt's aktuell für jeden eine Tüte mit kleinen Snacks, Gemüse und Obst.

Das Essen liefert wie immer das Lebenszentrum Königsborn.

Mit einer Präsentation, zu der dann auch die Eltern, Geschwister, Oma und Opa kamen, endete die erlebnisreiche Woche. Rund 4.000 Euro lässt sich die Bürgerstiftung Unna das Ferienangebot in Unna kosten, das einst zusammen mit der JKS erdacht wurde. Im nächsten Jahr, so hofft nicht nur JKS-Ferienchef Uli Bär, sollen wieder doppelt so viele Kinder Spaß im Kurpark haben können.