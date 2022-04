Bunte Kinder-Fahrraddemo in Unna: Am 14. Mai ab 10.30 Uhr startet die 1. Kidical Mass.

Unnas Kinder und Jugendliche erobern am Samstag, 14. Mai, die Straßen zurück: Mit einer bunten Fahrraddemo – der 1. Unnaer Kidical Mass – wollen sie gemeinsam mit allen Erwachsenen zeigen: Schnellstmöglich soll sichergestellt werden, „dass sich alle Kinder und Jugendlichen auf komfortablen Wegen sicher und selbstständig mit dem Fahrrad bewegen können.“

In Unna startet die Kidical Mass am 14. Mai um 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Ab 10.30 versammeln sich die Teilnehmenden. Die Strecke ist kinderfreundlich geplant, so dass auch Kinder im Kita-Alter sie gut bewältigen können. Die erste Unnaer Kidical Mass endet mit einem gemeinsamen Ausklang im Freibad Bornekamp.

Die Fahrraddemo wird von der Polizei abgesichert. Eingeladen sind alle Unnaer von 0 bis 99 Jahren. Veranstalter ist der Unnaer ADFC. Bundesweit rufen über 200 Organisationen zur Kidical Mass auf. Neben dem ADFC sind dies Campact, der VCD und die Initiative Changing Cities. Gemeinsam fordern sie insbesondere von Bund, Land und den Kommunen ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht mit Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts. Dazu noch geschützte, breite Radwege an Hauptstraßen, die Einrichtung von Spielstraßen, Wohngebiete ohne Durchgangsverkehr und eine stetige jährliche Finanzierung mit konkreten Zielvorgaben an die Kommunen sowie sichere Schulradwege-Netze bis 2030. Die Kinderfahrraddemo findet bundesweit in mehr als 100 Städten statt. Jetzt ist auch Unna mit dabei.

Die Kidical Mass will Kinder als Verkehrsteilnehmer sichtbar machen und für eine nachhaltige Mobilität begeistern. „Dafür erobern wir die Straßen. Alle, die diese Ziele auf einer gemeinsamen Radtour unterstützen möchten, können teilnehmen, jede und jeder ist willkommen. Die Fahrraddemo ist für alle Menschen geeignet. Das gemeinsame Tempo richtet sich nach den Langsamsten, so dass alle Kinder auf Laufrädern oder Fahrrädern locker mithalten können. Wer möchte, kann aber auch gerne als Mitfahrer*in im Lastenrad, im Fahrradanhänger oder auf dem Kindersitz teilnehmen. Für Kinder ist es ein großartiges Erlebnis, die Straßen einmal mal ganz für sich zu haben, erklärt der Unnaer ADFC.

Weitere Informationen: www.kinderaufsrad.org, für Unna unter https://unna.adfc.de/artikel/kidical-mass-platz-da-fuer-die-naechste-generation. Ansprechpartnerin ist: Monika Köpp unter Tel. 0160/ 2809222 bzw. per Mail unter koepp.mo@gmail.com