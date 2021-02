Die Stadt hat einen neuen "Kurpark-Kümmerer"

Der Kurpark in Unna-Königsborn bekommt wieder einen hauptverantwortlichen „Kümmerer“. Michael Witthüser aus dem Bereich Umwelt bei der Kreisstadt Unna wird ab dem 1. März Ansprechpartner für Unnas Bürgerinnen und Bürger für den Kurpark sein.

An ihn können die Unnaer Anregungen und Wünsche richten. Als Ur-Königsborner kennt Witthüser das große Areal genauestens. Unnas Bürgermeister Dirk Wigant freut sich, dass der Kurpark so wieder eine Aufwertung erfährt. „Im nächsten Schritt werden wir eine Bestandsaufnahme im Kurpark vornehmen“, erklärt Wigant das weitere Vorgehen. Zudem werden im Frühjahr Begehungen mit Vertretern von Interessengruppen durchgeführt, an deren Ende ein gemeinschaftliches Konzept entwickelt werden soll, um die Aufenthaltsqualität im Kurpark wieder zu erhöhen.

Michael Witthüser ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 02303/103-315 erreichbar oder per Mail unter michael.witthueser@stadt-unna.de.