Der Verein "Wir in Lünern" lädt am Sonntag, 22. August, von 11 bis 16 Uhr zum Dorftrödel in Lünern und Stockum ein.

Dem Verein "Wir in Lünern" ist es zu verdanken, dass der Flohmarkt überhaupt stattfinden darf. Der Trödel stand aufgrund der Haftungsfrage und der Coronaschutzverordnung auf der Kippe. Der Verein veranstaltet den Trödel und hat dafür den ortsansässigen Versicherer Andreas Rienhoff von der Provinzial und den Security Dienst "G.B. Security Service GmbH", ebenfalls aus Lünern, als Unterstützer gewonnen.

Wichtig für Besucher: Wer nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Flohmarkt kommt, hat folgende Parkmöglichkeiten: am Sportplatz vom SuS Lünern und bei gutem Wetter auf der Schützenfestwiese am Ruhekopf. Auf dem Flohmarkt muss der Mindestabstand eingehalten werden; Besucher und Verkäufer sollten sich regelmäßig die Hände desinfizieren.

Es gibt weitere Regeln: Verkauft werden darf nur auf privaten Grundstücken, nicht etwa auf dem Bürgersteig. Essen und Getränke dürfen nur von den bereits angemeldeten Initiatorinnen und Initiatoren verkauft werden.

Der Lünerner und Stockumer Dorftrödel steht unter dem Vorbehalt, dass sich die Corona-Lage nicht deutlich verschlechtert.