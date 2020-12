UNNA. Die Mitarbeitenden des Kinder- und Jugendhauses Taubenschlages starten eine Postkartenaktion zu Weihachten. Ziel ist es, selbst gestaltete Postkarten in Seniorenheimen zu verteilen. Dafür suchen das Team der Haupt- und Ehrenamtlichen noch Unterstützung.

„Weihnachten steht vor der Tür und es sind die kleinen Dinge, die zur Zeit Lächeln schenken.", erzählt Jugendreferentin Carolin Krutzki. Die gestalteten Postkarten sollen bis zum 15. Dezember im Taubenschlag, Kamener Straße 31, eingehen, damit sie danach verteilt werden können.

Warum Postkarten verteilen? Die Corona-Krise stellt die Menschen vor neue, ungeahnte Herausforderungen. Besonders schwer trifft es ältere, pflegebedürftige und behinderte Menschen. Für viele Menschen, die in Senioren-, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen leben, ist der Besuch ihrer Angehörigen und Freunde eine willkommene Abwechslung und oftmals Höhepunkt des Alltags. Doch um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, dürfen Verwandte und Freunde derzeit nur beschränkt in den Einrichtungen vorbeischauen. "Deshalb ist es gut, den Alltag der Bewohner ein wenig aufzuhellen und diesen Menschen Postkarten zu schreiben oder Bilder zu malen", so Krutzki weiter. Informationen dazu gibt es unter Tel. 0157/30795000.