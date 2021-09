Weil der Spracherwerb das Fundament zur Integration in unsere Lebenswelt ist, unterstützen Volkshochschule Unna und Ehrenamtsagentur (EA) zahlreiche Zuwanderer beim Erlernen von Alltagsdeutsch. In den letzten Monaten der Deutschkurse bringen Sprachtandems nochmal richtig Schwung hinein.

Die Woche des bürgerschaftlichen Engagements nutzen VHS und EA, das Projekt und seine Erfolge vorzustellen. „Die Anregung kam 2018 aus dem Kreis der Kursteilnehmer“, erinnert sich EA-Mitarbeiterin Martina Handwerker. Ein Araber fragte, ob er sich mit einem Muttersprachler auf deutsch unterhalten könne. VHS-Dozentin Katrin Music suchte und startete im Zib-Café ein kleines Projekt. Erste Paten fanden sich über Werbung. Einmal pro Woche eine Stunde Alltagsdeutsch zu sprechen ist das Ziel. „Das klappt“, weiß Uwe Kornatz, der zum vierten Mal dabei ist. Eine Weltreise der Nationalitäten habe er hinter sich. Viel habe er über die persönlichen Schicksale und Lebenswege der Teilnehmer erfahren und auch, wie die Vorstellungen zu Beruf und Zukunft in Deutschland aussehen. „Bis hin zu einfachen Dingen wie komme ich im Geschäft klar. Bei TN Meist wird daheim nicht deutsch gesprochen. Sie leben meist in ihrer Kultur- und Sprachwelt.“

Schwieriger wurde es mit Wegfall der Präsenzzeit. „Die matchings mussten online stattfinden, da gab es auch negative Rückmeldungen“, hat Katrin Music registriert.

Sie führt die Teilnehmer bei der VHS durch die Sprach-Integrationskurse von A-2 bis B-2 -Niveau. Die Sprachtandems bringen Übung in den Gebrauch der Sprache. Aktuell sind es 20 Paare, also 40 Teilnehmer insgesamt, 60 waren es bisher. Zum Abschluss der Kurse fragt Katrin Music vor Ort wer Interesse an Sprachpaten hat. „Es sind viele, denn es gibt ein hohes Interesse sich zu integrieren und sprachlich hier leben zu können.“

Kontakte halten lange

Manchmal hält der Kontakt über den Kurs hinaus. Margit Walter hatte 2018 eine Patenschülerin, man verlor sich nach dem Kurs aus den Augen. Danach wurde ihr Ljubica Jovanovska zugelost. Sie stammt aus Mazedonien, kam 2018 nach Deutschland und lebt mit Familie hier. Nach erfolgreicher Absolvierung ihres B-2-Kurs stieg sie zu Maria Walter aufs „Tandem“ und radelt bis heute mit. Sie treffen sich regelmäßig, unternehmen gemeinsame Radtouren und mussten herzlich lachen, als Ljubica in einem Café fragte warum auf einer Tür „Klo“ stehe. „Ich habe viel über deutsche Kultur gelernt.“ Sie habe viele andere Menschen kennengelernt und habe sich besser integrieren können. Der Rat von Maria Walter sei ihr wichtig, besonders für eine Berufsentscheidung. Denn Ljubica hat jetzt am Märkischen Berufskolleg eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen. Dabei hat sie bereits eine abgeschlossen Ausbildung zur Kindheitspädagogin in ihrem Heimatland gemacht. Doch der Abschluss wird hier nicht anerkannt, Mazedonien ist kein EU-Mitglied.

Den Sprachpaten ist es wichtig, mit den Lernenden auch im Alltag unterwegs zu sein. Vom Textilieneinkauf über die Gastronomie bis zu Kulturangeboten reicht die Palette. Damit die deutsche Sprache nicht aussergewöhnlich bleibt sondern zur sicheren Selbstverständlichkeit.

Info: Für die Sprachtandems werden noch Paten gesucht, pädagogische Fachkenntnisse sind nicht erforderlich aber Interesse an anderen Kulturen. Tel. Kathrin Music 02303 103763