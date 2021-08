Wiedersehen der Senioren-Union der CDU Unna

Nach langer Zeit, genau nach 15 Monaten Corona bedingter Abstinenz, trafen sich die Mitglieder der Senioren-Union der CDU Unna endlich wieder. Das letzte Treffen fand im März im vergangen Jahr statt. Um so größer war die persönliche Wiedersehensfreude der 65 Teilnehmer im Biergarten der Gaststätte Agethen in Unna. Der Vorsitzende, Franz Rottinger, konnte bei der Begrüßung mitteilen, dass zum Glück kein Mitglied der Union an Corona erkrankt ist. Als Gast wurde Hubert Hüppe, Vorsitzender der Senioren-Union der CDU Kreis Unna, begrüßt. Es war ein gelungenes, heiteres Wiedersehen mit vielen interessanten Gesprächen.