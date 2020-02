Dr. Heidi Silberg leitet bereits seit einigen Monaten die neue Hauptabteilung Geriatrie im Evangelischen Krankenhaus (EK) Unna. Nun wurde die 55-jährige Ärztin offiziell in ihr Amt eingeführt.

Im Rahmen einer Feierstunde gratulierte Dr. Dietmar Herberhold als Stiftungsvorstand herzlich. Die Altersmedizin als eine zentrale Hauptabteilung des EK: Diese Neustrukturierung greift seit Sommer 2019 im Rahmen der Umsetzung des Landeskrankenhausplans NRW 2015. Bis dahin hatte der Bereich Altersmedizin der Klinik für Neurologie angehört, stetig im Wachstum, wie auch die Zahl der älteren Menschen in Unna und Umgebung. 35 Betten zählt mittlerweile die Geriatrie am EK, Tendenz steigend. „Die Anerkennung der Altersmedizin als Hauptabteilung ist ein wichtiger Meilenstein in der medizinischen und pflegerischen Versorgung älterer Menschen im Kreis Unna“, hebt Dietmar Herberhold die wichtige Bedeutung der Geriatrie hervor. Und umso erfreuter ist er, mit Heidi Silberg eine überaus erfahrene und langjährige Ärztin des EK für die Führung dieser Abteilung gewonnen zu haben. Herberhold: „Ich bin sehr stolz auf diese Abteilung, die mit eigenem Personal aufgebaut werden konnte.“

Seit 18 Jahren gehört Heidi Silberg zum ärztlichen Team des EK. Begonnen als Assistenzärztin begleitete sie über die Jahre die positive Entwicklung der Klinik für Neurologie intensiv mit, wurde Funktionsoberärztin, dann Oberärztin und übernahm 2018 die ärztliche Leitung der Geriatrie. Sie ist Stellvertreterin von Prof. Dr. Zaza Katsarava, Chefarzt der Klinik für Neurologie als Leiter des Zentrums für Neurologie, neurologische Frührehabilitation und Altersmedizin, der seiner Kollegin am Freitag einen Glücksbaum überreichte. „Vertrauensvolle Ansprechpartnerin für die alternden Patienten zu sein“, sei ihr überaus wichtig, erklärt die Chefärztin, die in Dortmund zu Hause ist und sich durch tägliches Radfahren zur Arbeitsstätte in Unna fit hält.

Welche zentrale Rolle die körperliche und geistige Beweglichkeit für den möglichst langen Erhalt eines selbstständigen Lebens ist, gehört zu den täglichen Themen, die Dr. Silberg mit ihren geriatrischen Patienten bespricht. Gemeinsam mit einem interdisziplinären Team – bestehend aus Ärzten, Physio-, Ergo- und Sprachtherapeuten, Pflegetherapeuten, Psychologen, Sozialarbeitern, Musik- und Entspannungstherapeuten – wird in der Geriatrie der Patient, meist jenseits der 70 Jahre, wieder fit für ein selbstbestimmtes Leben gemacht. Zahlreiche ärztliche Kollegen, Familienangehörige und Freunde gratulierten Heidi Silberg am Freitag zur offiziellen Ernennung als Chefärztin. Eine Aufgabe, die aufgrund der weiter alternden Gesellschaft immer bedeutsamer wird.