73 Stundenkilometer zu schnell mit Führerschein auf Probe

Gezielte Maßnahmen zur Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei fanden am Samstag auf der Nierenhofer Straße in Langenberg statt. Hierzu führten Einsatzkräfte vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr, Laser-Messungen an der kurvenreichen Landstraße außerhalb geschlossener Ortschaft durch, die dort mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer beschildert ist.

Um 14.18 Uhr fiel dabei ein Motorrad auf, welches mit gemessenen 127 Stundenkilometern in Richtung Velbert-Mitte raste. Der junge Fahrer der Yamaha war sichtlich erschrocken, als ihm die polizeiliche Anhalte-Kelle wenige Meter später gezeigt wurde. Rund 50 Meter nach diesem Signal konnte der 19-jährige Mettmanner sein Zweirad dann auch erst sicher zum Stillstand bringen. Nach Abzug der vorgeschriebenen Messtoleranzen musste dem jungen Fahrer eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 73 Stundenkilometern vorgeworfen und dieser gravierende Verstoß zur Anzeige gebracht werden.

Bußgeldes von 600 Euro

Der bundeseinheitliche Bußgeldkatalog sieht hierfür die Androhung eines Bußgeldes von 600 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in der Flensburger Zentraldatei vor. Dabei aber noch unberücksichtigt ist die Tatsache, dass der 19-jährige Betroffene seine Fahrerlaubnis auf Probe besitzt. Dieser Umstand wird zusätzlich weitere Maßnahmen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde nach sich ziehen - wahrscheinlich mindestens die Anordnung eines kostenpflichtigen Aufbauseminars und die Verlängerung der Probezeit um weitere zwei Jahre.



Verwarngeld und Punkte in Flensburg

Neben diesem unrühmlichen "Spitzenreiter" wurden in der Kontrollzeit zwei weitere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Gegen einen Fahrzeugführer musste eine Anzeige im Punktebereich erstattet werden, im zweiten Fall kam der betroffene Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld davon.