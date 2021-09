"Till Eulenspiegels lustige Streiche" heißt das moderne Familienmusical der Kleinen Oper Bad Homburg für alle ab 5 Jahren, das Besucher am Sonntag, 12. September, um 16 Uhr im Historischen Bürgerhaus Langenberg erleben können.

Bis heute lacht man über ihn. Till Eulenspiegel ist der bekannteste Narr der Welt, ein Sinnbild der Schadenfreude und des Spottes.

Wer war Till Eulenspiegel?

Eulenspiegel ist nach außen hin ein Narr. Schaut man aber genauer hin, so sieht man, dass er seinen Mitmenschen an Denkvermögen, Scharfsinn und Witz überlegen war.

In seinen Schelmenstreichen stellte er sich mit Schläue dumm und nahm jedes Wort seiner Mitmenschen stets wörtlich. Damit hielt er seinen Mitmenschen den Spiegel vor und zeigte ihnen so ihre Schwächen und Verfehlungen.

Mittels Gelächters und Schadenfreude setzte er sie öffentlich der scharfen, aber nicht ausgesprochenen Kritik aus und deckte so auch die Missstände seiner Zeit auf.

Buntes Familienmusical

In dem bunten Familienmusical der Kleinen Oper Bad Homburg rettet Till Eulenspiegel mit Klugheit, Witz, List und Freude am Schabernack die erkrankte Prinzessin Lilienweiß.

„Echte“ Opernsänger laden ihr junges Publikum ein zum lustigen Ausflug in die klassische Musik. Sie singen klassische Melodien und Arien aus Oper und Operette zu Till Eulenspiegels Streichen. Live natürlich. Ein Konzertpianist begleitet sie dazu am Flügel. Auch live. Selbstverständlich. Und dazu gibt’s Popmusik und fetzige Tänze.

So wird aus den Streichen Till Eulenspiegels ein Kaleidoskop aus bunten und lustigen Szenen, mit farbenfrohen Kostümen, einer aufwändigen Bühnenausstattung, sowie ausgefallenem Lichtdesign und Pyrotechnik.

Nach 70 spannenden Minuten

Die Kleine Oper Bad Homburg hat aus Eulenspiegels vielen Streichen die schönsten und spannendsten ausgewählt. Mit dabei sind neben Till Eulenspiegel König Rundelbunt, Prinzessin Lilienweiß, Herzog Donnergroll, Schmiedeglut und ein Drachen.

Nach 70 spannenden Minuten tanzen die Kinder und Eltern zusammen mit den Darstellern vor Begeisterung auf der Bühne. Wetten dass?

Die Tickets

Tickets zum Preis von 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder sowie alle Informationen zu unseren Veranstaltungen unter: www.kulturloewen.de

Hygiene- und Einlassbestimmungen

Hinweis zu den Hygiene- und Einlassbestimmungen:

Die Velberter Kulturloewen gehen sehr verantwortungsvoll mit den Sicherheits- und Hygienevorgaben um. Sie wollen so dafür sorgen, dass sich alle Besucherinnen und Besucher bei den Veranstaltungen sicher fühlen. Daher wird auch weiterhin die Sitzordnung im sogenannten "Schachbrettmuster" beibehalten, das heißt jeweils zwei Plätze sind zusammenhängend nebeneinander buchbar.

Ein Besuch der Veranstaltungen ist nur mit einem negativen Corona-Befund möglich. Es ist also erforderlich, einen der nachstehenden Nachweise zur Veranstaltung mitzubringen:

Nachweis über einen bestätigten, negativen Schnell- oder PCR-Test auf Covid-19, der nicht älter als 48 Stunden ist oder Nachweis über einen vollständigen Impfschutz, wobei der zweite Impftermin (bei Johnson & Johnson erste Impftermin) mindestens 14 Tage zurückliegen muss oder Nachweis über eine überstandene Corona-Erkrankung: positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt.

ACHTUNG: Kinder und Schüler sind von dieser Regel ausgenommen. Schüler ab 15 Jahren zeigen bitte ihren Schülerausweis vor. Die entsprechenden Nachweise sind dem Einlasspersonal vorzuweisen.

Wichtig: Ein Test vor Ort ist nicht möglich. Ohne einen Nachweis wird kein Zugang zum Haus gewährt.