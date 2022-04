Am 07.04.2022 findet in den Räumlichkeiten der Alevitischen Gemeinde auf der Friedrichstr. 67, 42551 Velbert um 19 Uhr eine Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten statt. "Gerne möchten wir die konstruktive Diskussion zu den Themengebieten wie bezahlbares Wohnen, Migration, Bildung und Klimawandel mit den KanditatInnen führen. Alle VelberterInnen sind herzlichst eingeladen", so Yüksel Kolcak (Vorstandsvorsitzender der Alevitischen Gemeinde).