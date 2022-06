Oberligaligist TVD Velbert setzt weiter verstärkt auf junge gut ausgebildete Spieler. David Glavas (18) und Paul Scalet (19) haben viel Entwicklungspotenzial und kommen zu den Dalbecksbäumern um die Abwehr zu verstärken.



David Glavas wohnt in Mettmann und kommt aus der U19 der SG Unterrath, wo er beim Niederrheinligisten Kapitän war und dort im defensiven Zentrum in 14 Spielen auf sieben Tore und neun Assists kam. In der Jugend spielte David beim SC Velbert und ETB SW Essen, bevor er zu den Düsseldorfern wechselte. Aufmerksam wurden wir auf Ihn über die Fußballschule von Kai Schwertfeger, der weiterhin zu unserem Trainerteam gehört.

Paul Scalet kommt für rechte Abwehrseite zu uns. Scalet wohnt in Velbert, spielte seit der C-Jugend bei Fortuna Düsseldorf und war dort bis zur Winterpause im Einsatz. Danach haben wir Ihn mehrfach bei uns im Training gesehen und er hat das Trainerteam sehr schnell von seiner guten Ausbildung überzeugt und freut sich nun bei uns den nächsten Schritt zu gehen.