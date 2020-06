Der schönste Stein in der Steinschlange auf dem Deich bei Götterswickerhamm stammt von Emily Möllenbeck. Die 16-Jährige hatte ein kunterbuntes, fröhliches Gesicht gemalt, das bei der Jury am besten ankam.

Die Jugendliche erhielt für ihren ersten Platz einen Einkaufsgutschein in Höhe von 150 Euro für Voerder Geschäfte. Der CDU-Stadtverband hatte den Malwettbewerb initiiert. Der Vorsitzende Frank Steenmanns übergab die Preise auf dem Deich.

Emilys Siegerstein lächelt kunterbunt.

Foto: CDU Voerde

Die Besten aus 3200 Steinen

Den zweiten Platz belegte Thilo Schmidt mit einem hervorragend gemalten Schlangenkopf auf seinem Stein. Der Achtjährige erhielt einen Einkaufsgutschein über 100 Euro. Der dritte Platz und ein Gutschein über 50 Euro gingen an Emely Ruberg, für ein Bild der Astrid-Lindgren-Schule, ebenfalls ganz hervorragend gemalt. Die Jury hatte keine leichte Aufgabe, da die Schlange mittlerweile aus über 3200 Steinen besteht. Neben der Initiatorin der Schlange, Eva Sons, machen Markus Rissel, Bürgerinteressengemeinschaft Rheindörfer, Ex-Bürgermeister Leo Spitzer, Künstlerin Martina Reimann und die Erste Beigeordnet Nicole Johann in der Jury mit. Da die Mama in der Jury saß, durfte Chiara Sons nicht am Wettbewerb teilnehmen und erhielt zum Trost auch einen Gutschein über 25 Euro.