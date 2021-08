Wo haltet ihr euch am liebsten auf - alleine oder mit Freunden? Das möchten die Macher der Voerder Jugend App, das Team des Jugend- und Kulturzentrums Stockumer Schule, wissen und haben den Fotowettbewerb „Mein Lieblingsplatz in Voerde“ gestartet.

Voerde - die Stadt, in der ihr lebt. Eine Stadt mit vielen Orten. Wo haltet ihr euch am liebsten auf, vor allem jetzt im Sommer? Auf welcher Bank sitzt ihr gerne? Auf welcher Wiese breitet ihr eure Decke aus? An welches Ufer, an welchen See zieht es euch immer wieder? Was ist euer liebster Platz in der City, in eurem Stadtteil? Greift zur Kamera oder Smartphone und macht ein Foto! Egal, ob es euer Rückzugsort ist oder wo ihr euch am liebsten mit Freund*innen trefft.

„Uns interessiert, wo sich die Jugend in ihrer Freizeit gerne aufhält und dass sie sich darüber untereinander austauscht“, sagt Jonas Kray, pädagogischer Mitarbeiter der Stock. „Mit der Aktion möchten wir auch auf die Jugend App aufmerksam machen und hoffen auf viele neue Registrierungen.“ (Der NA berichtete.)

App für Voerder Jugend

Hochladen und liken

Wer mitmachen möchte, registriert sich in der Voerder Jugend App, fotografiert seinen Lieblingsplatz und lädt sein Foto in der App hoch. Dabei gehe es nicht um technische Perfektion, sondern darum, dass der Platz sichtbar und für alle nachvollziehbar ist, so das Team der Stock. Also: Bitte keine Selfies, denn der Ort soll im Mittelpunkt stehen.

Wer gewinnt, bestimmt die Jugend selbst. Abstimmen kann jeder registrierte Nutzer zwischen zwölf und 25 Jahren über einen Like-Button. Die Fotografen der Bilder mit den meisten Likes können sich über attraktive Preise freuen: ein iPad sowie eine große und eine kleinere JBL-Box für die Zweit- und Drittplatzierten. „Alles Dinge, die man zu seinen Lieblingsplätzen mitnehmen kann“, sagt Friedericke Ewertz, Vorstandsmitglied der Stock.

Im Anschluss an den Wettbewerb werden die besten Fotos dann großformatig der Öffentlichkeit in einer Ausstellung präsentiert. „Wann und wo die Ausstellung stattfinden wird, werden wir noch bekannt geben“, sagt Ewertz und hofft auf gute Resonanz.

Die ersten Fotos können in der App bereits bewertet werden. „Wir freuen uns über zahlreiche Bilder und hoffen, dass sich die Aktion zum Schulstart weiter herumspricht und viele mitmachen“, so Kray.

Der Fotowettbewerb läuft noch bis zum 31. August und ist nicht die letzte Aktion der Stock. Die neue Boulder-Kletterwand neben dem Warrior-Parcours auf dem Außengelände soll Ende des Monats fertiggestellt werden.

Blick auf Homepage lohnt sich

„Bei uns ist jeder willkommen. Wir freuen uns immer auf neue Besucher. Gerade jetzt nach den Ferien“, sagt Jonas Kray, in denen sei es immer etwas ruhiger.

Das Jugend- und Kulturzentrum an der Schaftstege 41 ist montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr geöffnet und bietet die vielfältigsten Möglichkeiten der Freizeitgestaltung im Innen- und Außenbereich. Alle Angebote und Informationen sind unter www.stockumer-schule.de einsehbar. Einfach mal reinschauen - es lohnt sich.

„Ein wichtiges Prinzip der Stock ist, dass ihr eure eigenen Ideen einbringt! Wir bieten euch den Raum, eure eigenen Ideen zu verwirklichen und unterstützen euch so gut wir können“, heißt es auf der Homepage der Einrichtung. Ein Ort der viel Raum für die Jugend bietet und im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag feiert. Vielleicht ist er ja auch unter den Einsendungen zum Fotowettbewerb dabei.