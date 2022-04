Die Stockumer Schule bietet in den Osterferien wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Jugendliche ab zehn Jahren an.



Jeweils von 15 bis 19 Uhr gibt es Aktionen wie Ostereier färben, Backen oder Lagerfeuer mit Stockbrot. Ein Schwerpunkt liegt aber auf Bewegung und erlebnispädagogische Angebote:



Am Dienstag, den 12. April, startet das Projekt „An die Grenzen, fertig, los!“. Jeweils dienstags und mittwochs können interessierte verschiedene Klettertechniken kennenlernen und an der hauseigenen Boulderwand, dem Ninja Warriors Parcours oder an einer Kletterwand in der Umgebung ausprobieren. Damit es nicht zu eintönig wird, gibt es zwischendurch auch kooperative Abenteuerspiele. Außerdem findet am Donnerstag, 21. April ein Jugger-Tag statt.

Programm online

Das genaue Programm ist auf der Homepage www.stockumer-schule.de oder in den sozialen Medien einsehbar. Alle Programmpunkte sind für die Jugendlichen kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist aber zur besseren Planung erwünscht. Anmeldungen unter Tel. 02855-6302 oder per E-Mail an jugendarbeit@stockumer-schule.de



Hintergrundinformationen:

Das Projekt „An die Grenzen, fertig, los!“ findet ab dem 12. April regelmäßig dienstags und mittwochs statt. Bei dem Projekt sollen die Jugendlichen ihre Grenzen erkennen und Ängste überwinden. Neben unterschiedlichen Klettereinheiten an der hauseigenen Boulderwand bzw. dem Ninja Warriors Parcours sind Ausflüge in Kletterhallen und Hochseilgärten geplant. Außerdem soll es im Sommer weitere erlebnispädagogische Ausflüge wie z.B. eine Kanutour geben.

Das Projekt wird vom Paritätischen Jugendwerk NRW unterstützt und ist für die Teilnehmer kostenfrei.