Aufgrund der durch den Deutschen Wetterdienst angekündigten Orkans "Sabine" am kommenden Sonntag, 9. Februar, und der Nacht zum Montag, 10. Februar, hat die Bezirksregierung Düsseldorf die Schulträger des Regierungsbezirkes Düsseldorf darauf hingewiesen, dass bei extremen Witterungsverhältnissen die Eltern darüber zu entscheiden haben, ob der Weg zur Schule zumutbar ist.

Für diesen Fall ist die Schule über ein Fernbleiben zu informieren. Auch für Kindertageseinrichtungen in Voerder können die Eltern dies letztlich eigenverantwortlich entscheiden. Da die konkreten Sturmverläufe und Windstärken mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit erst im Laufe des Sonntags erkennbar sein werden, sind die Eltern gebeten, sich über www.voerde.de bzw. mittels der Hinweise von Radio KW zu erkundigen, ob seitens der Stadt Voerde die generelle Schließung der Schulen und Kindertagesstätten angeordnet wird. Im Falle, dass Kinder dennoch in den Schulen am Morgen des 10.02.2020 eintreffen, wird in den Schulen eine entsprechende Notbetreuung eingerichtet. Diese wird gewährleistet, bis ein gefahrloser Heimweg gesichert ist.Die Stadtverwaltung Voerde warnt alle Bürgerinnen und Bürger, ab Sonntag, 9. Februar, vor dem Betreten der öffentlichen Grünanlagen, Parks, Friedhöfe, Sportstätten und Wälder.

Orkan-Vorkehrungen

Aus diesem Grund lässt das Team der Dinslakener Stadtverwaltung am Sonntagmorgen vorsichtshalber die städtischen Friedhöfe sperren. Die Sperrung wird am Sonntag, den 9. Februar, um etwa 7.30 Uhr beginnen und durch entsprechende Hinweisschilder deutlich gemacht. Die Friedhöfe werden bis voraussichtlich Montagmorgen 8 Uhr gesperrt bleiben. Die Dinslakener Feuerwehr bittet darum, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Autos in der Garage – falls vorhanden und möglich – parken. Außerdem sollten lose Gegenstände rund um das Haus oder auf dem Balkon gesichert werden. Auch ist es sinnvoll, Wasserabläufe von Gebäuden oder Terrassen vorab zu kontrollieren.