Am letzten Septemberwochenende findet nach zweijähriger Turnierpause wieder ein großes Reitturnier beim Reiterverein Voerde statt. Zudem wird der neue Sandplatz feierlich eröffnet und erstmalig den aktiven Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

In den zwei Reithallen und auf dem neuen Sandplatz wird an beiden Tagen ein Mix aus Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M* angeboten. Fast 950 Nennungen hat der RV Voerde für dieses Turnier zu verzeichnen.

Gestartet wird am Samstag ab 8.45 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung der Klasse L. Ab 9 Uhr beginnt die Reitpferdeprüfung und eine Stilspringprüfung der Kl. E auf dem Sandplatz. Während des gesamten Tages werden verschiedene Springen der Klassen E bis L gezeigt. Ab 16 Uhr werden die beiden Springprüfungen der Kl. L beginnen. Für die Dressurreiter steht der Samstag ebenfalls mit verschiedenen Prüfungen der Klassen E, A und L zur Verfügung. Das Ende des ersten Turniertages wird gegen 18 Uhr erwartet.

Um 15 Uhr wird die Eröffnungsfeier des neuen Sandplatzes stattfinden. Vor vielen Monaten hat sich der RV Voerde dazu entschlossen, dass der Rasenspringplatz zu einem Sandplatz umgebaut wird, denn wie viele andere Dinge, unterliegt auch der Reitsport einem ständigen Wandel. Um den Anforderungen der Springreiter gerecht zu werden, wurde ein kompletter Umbau der Außenanlage mit finanzieller Unterstützung aus dem Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ durchgeführt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird auf diesem Turnier das erste Mal als Springplatz verwendet.

Der Sonntag bietet auch den Nachwuchsreitern die Möglichkeit ihr reiterliches Geschick zu zeigen. An diesem Tag beginnt das Turnier um 8 Uhr. Die erste Prüfung ist eine Springpferdeprüfung der Klasse A*. Über den Tag verteilt werden verschiedene Springen bis zur Springprüfung Klasse L mit Stechen (16.45 Uhr) angeboten. In den Reithallen werden für die Reitjugend verschiedene Wettbewerbe von einem Dressurreiterwettbewerb (ab 14.30 Uhr) bis zur Dressurprüfung der Klasse E (15.15 Uhr) angeboten. Für die erfahreneren Reiter werden zudem eine Trensen L* (8.15 Uhr) und eine Dressurprüfung der Klasse M* (13.45 Uhr) angeboten. Das Ende der Veranstaltung wird an diesem Tag ebenfalls gegen 18 Uhr erwartet.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei und für das leibliche Wohl der aktiven Reiter und Besucher wird bestens gesorgt sein. Die aktuellen 3G-COVID19-Hygieneregeln gelten auf dem gesamten Gelände.