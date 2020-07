Die evangelische Familienbildungsstätte Dinslaken – Voerde – Hünxe sieht dem Start im August 2020 mit ihren Kursen positiv entgegen. Ab dem 21. August sollen wieder wie gewohnt die Kurse laufen.

„Viel zu lang war jetzt die Pause mit leeren Kursräumen. Uns fehlen die Teilnehmer und unsere Kursleiter,“ so die Leiterin Mareike Laubert. In den letzten Wochen wurden Hygienekonzepte und Regelungen für die einzelnen Räume entwickelt. Momentan laufen Test-Kurse, um zu überprüfen, ob sich die Regelungen in der Praxis bewähren und alle Beteiligten ohne erhöhtes Risiko an den Angeboten teilnehmen können.

"Gegen den Winter-Blues"

Die Fabi geht stark davon aus, dass ab August wieder die Kurse im Fachbereich „Gesundheit – Gymnastik“ anlaufen können und auch im Eltern-Kind-Bereich unter den eingeforderten Hygienemaßnahmen. Ob Entspannung, Kreativangebote für Eltern und Kinder oder Sprachkurse - das Angebot ist vielfältig. Das neue Halbjahresprogramm ist erhältlich in den evangelischen Gemeindehäusern und weiteren öffentlichen Stellen in Voerde, Dinslaken, Hünxe und Walsum. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.fabi-voerde.de. In der Sommerpause bis zum 31. Juli kann man sich über die Homepage anmelden. Ab dem 4. August ist das Fabi-Team wieder telefonisch in den Bürozeiten zu erreichen.