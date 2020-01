Am Mittwochabend wurde in einem Discounter an der Kölner Straße ein vierstelliger Bargeldbetrag gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Kassiererin eines Discounters an der Kölner Straße verließ am Mittwoch, 15. Januar, gegen 20.20 Uhr kurz den Kassenbereich. Vor dem Verlassen sicherte sie die Kasse. Aus der Entfernung sah die Kassiererin, wie ein dunkel gekleideter Mann die Kasse öffnete, den Einsatz mit dem Bargeld herausnahm und flüchtete. Die Zeugin beobachtete, wie der Mann vor dem Geschäft in einen wartenden silbernen Mercedes einstieg und in Richtung Kölner Straße davon fuhr. Der Mercedes soll ein Wuppertaler Kennzeichen gehabt haben.

Die Polizei sucht Hinweise zu der Tat

Der Dieb ist etwa 180 cm groß, hat eine normale Figur, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze. Für den Fahrer des Mercedes liegt keine Beschreibung vor. Bei dem gestohlenen Bargeld handelt es sich um einen vierstelligen Betrag. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können.

Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 abgegeben werden.