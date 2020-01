Zwischen Sonntag und Dienstag brachen Unbekannte in eine Wohnung in Ennepetal ein. Es ist bisher nicht bekannt, ob die Täter etwas entwenden konnten.

Die Einbrecher wollten in der Zeit zwischen Sonntag, 29. Dezember bis Dienstag, 31. Dezember in eine Erdgeschosswohnung am Westfeld einbrechen, indem sie gewaltsam versuchten eine Terrassentür zu öffnen. Als dies misslang, schlugen die Unbekannten eine Fensterscheibe ein und gelangten in die darüber liegende Wohnung.

Eindringlinge durchsuchten Wohnung

Die Unbekannten durchsuchten alle Räume der Wohnung. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.