Eine 34-jährige Audifahrerin übersah am gestrigen Montagabend einen an der Ampel wartenden Citroën und fuhr auf ihn auf. Die Fahrerin des Citroën wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Am Montagabend, 24. Februar, fuhr eine 34-jährige Ennepetalerin mit ihrem Audi A3 auf der Loher Straße in Richtung Neustraße. An der Kreuzung zur Diestelkampstraße übersah sie einen an der Ampel wartenden Citroën und fuhr auf ihn auf.

Fahrerin leicht verletzt

Die 36-jährige Citroënfahrerin aus Gevelsberg wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Ein Krankenwagen wurde jedoch nicht benötigt.