Am späten Donnerstagabend wurde ein 22-Jähriger an der Kölner Straße von einem Unbekannten angegriffen. Nach einer Rangelei konnte er mit der Geldbörse des Opfers fliehen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 22-Jähriger wurde am Donnerstag, 13. Februar, um 23.20 Uhr von einem Unbekannten im Bereich eines Parkdecks an der Kölner Straße angegriffen. Als der Ennepetaler bemerkte, dass ihm ein Mann folgte, drehte er sich um. Der Fremde schlug dem 22-Jährigen in das Gesicht und gegen den Oberkörper. Es kam zu einer Rangelei und beide Männer fielen zu Boden. Der Angreifer schnappte sich die Geldbörse des Ennepetalers, schaffte es sich aus seinen Griffen zu lösen und flüchtete in Richtung Schwelm.

Der 22-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er jedoch nicht.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Anrufe werden unter Tel. 02333/91664000 entgegengenommen.

Beschreibung des Täters: