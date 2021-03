Immer wieder werden der Polizei Fälle gemeldet, in denen unseriöse Dienstleister für ihre Arbeit deutlich überhöhte Preise verlangen. Häufig werden solche Dienstleistungen direkt an der Haustür angeboten, teilweise findet man aber auch seriös wirkende Anzeigen oder Flugblätter in Zeitungen.

Die Polizei rät: "Wenn Sie einen Dienstleister, Handwerker oder Reinigungsdienst suchen, kontaktieren Sie mindestens zwei Anbieter. Lassen Sie sich von beiden Angebote erstellen, um einen Vergleich zu haben. Tragen Sie Kontakte von lokalen Notdiensten (Schlüsseldienst, Heizung und ähnliche) bereits im Vorfeld zusammen, damit Sie sie im Notfall schnell zur Hand haben. Nehmen Sie eventuell im Voraus Kontakt auf und lassen Sie sich über entstehende Kosten aufklären."