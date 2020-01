Zwischen Freitag, 27. Dezember und Donnerstag, 2. Januar, wurde in ein Einfamilienhaus in Gevelsberg eingebrochen. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Unbekannte brachen zwischen vergangenem Freitag und Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Rocholzallee ein. Nachdem ihnen nicht gelang über die Terrassentür in das Haus einzudringen, kletterten die Täter auf das Dach der anliegenden Garage und öffneten gewaltsam ein Fenster.

Die Täter bleiben unbekannt

Es ist unklar, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.