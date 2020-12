In Schwelm kam es am vergangenen Wochenende zu einem Wohnungseinbruch.

Am Samstag, 5. Dezember, zwischen 14 und 18 Uhr drangen bisher unbekannte Täter durch ein Erdgeschossfenster in ein Einfamilienhaus an der Martinstraße ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus, die Beute steht noch nicht fest.