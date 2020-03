In der Nacht zu Sonntag, 8. März, brachen Unbekannte in eine Supermarktfiliale in der Neustraße ein.

Unbekannte stiegen in der Nacht zu Sonntag durch das Dach in die Räumlichkeiten einer Supermarktfiliale ein. Die Einbrecher entfernten die Dachziegel und kletterten durch das so entstandene Loch in den Markt. Sie durchsuchten die Mitarbeiterräume, fanden jedoch augenscheinlich keine Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.