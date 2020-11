Wer sich auch während der Corona-Krise informieren oder weiterbilden möchte sowie sich mit anderen austauschen, muss die Wohnung nicht verlassen. An den Webinaren der VHS Ennepe-Ruhr-Süd kann man bequem und effizient teilnehmen, wo immer man sich gerade befinden. Man hält Abstandsregeln und Quarantäne ein und spart die Anfahrt.

Die VHS Ennepe-Ruhr-Süd bietet den Webvortrag „Sicherheit der Informationstechnik“ von Prof. Dr. Rüdiger Grimm am Montag, 9. November, von 19 – 20 Uhr an. Die Gebühr für das Webinar beträgt 5 Euro.

Die unaufhörlich zunehmende Digitalisierung des privaten und beruflichen Lebens macht uns mehr und mehr davon abhängig, dass die zugehörigen Systeme so funktionieren, wie sie sollen. Ihre Sicherheit ist daher heute lebenswichtig. Die Sicherheit ist jedoch sowohl durch unabsichtliche Fehler als auch durch gezielte Angriffe gefährdet.

Angriffsmethoden auf die IT

Der Vortrag konzentriert sich auf die so genannte IT-Security und geht auf Angriffsmethoden auf die IT und ihre Abwehr durch technische, organisatorische und rechtliche Maßnahmen ein. Dazu werden acht typische Bedrohungsszenarien und ihre zugehörigen Schutzmaßnahmen vorgestellt, nämlich Datenmissbrauch, Lauschen, Fälschen Identitätsdiebstahl, Diensteverweigerung (Denial of Sevice), Abstreiten, Eindringen (Hacken) und kriminelles Handeln. Dabei kommen grundlegende Schutzmaßnahmen wie Kryptographie, Smartcards, Zugriffskontrolle, IT-Forensik (Aufdeckung) und Präventionsmethoden zur Sprache.

Nach einer verbindlichen Anmeldung erhalten Sie einen Tag vor Beginn des Webinars von der vhs Ennepe-Ruhr-Süd einen individualisierten Zugangslink und einen Login-Leitfaden per E-Mail zugesandt. Alternativ besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich das Webinar im Bürgerzentrum, Mittelstr. 86-88, anzusehen.

Technische Voraussetzungen:

Desktop-Rechner oder Notebook, iPad oder iPhone sowie eine Webcam und ein Headset. Die Internetverbindung sollte mindestens eine Bandbreite von 6 MBit/s haben, empfohlen sind 16 MBit/s. Wir empfehlen, kein WLAN, sondern eine drahtgebundene Internetverbindung zu nutzen. Die Webinare laufen mit dem Video-Conferencing-System edudip. Für edudip müssen Sie keine Software herunterladen.

Bei Interesse bitte schriftlich anmelden

Anmeldungen sind unter Angabe der Kurs-Nr. 1270R per Post, per Fax (02332 9186-30) per E-Mail an urbanski@vhs-en-sued.de oder über unsere Homepage www.vhs-ennepe-ruhr-sued.de möglich. Anmeldekarten gibt es bei allen Geldinstituten im Verbandsgebiet oder auf der Homepage der VHS. Detaillierte Auskünfte zu diesem Seminar erteilt die VHS unter der Tel.-Nr.: 02332 9186-122.