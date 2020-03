Bürgermeister Claus Jacobi und Geschäftsführerin Marta Domek hoben das erste bisschen Erde für den symbolischen ersten Spatenstich auf dem Freibadgelände des "Schwimm In" in Gevelsberg aus und gaben so den Startschuss für den Umbau des Freibadbereichs.

von Nina Sikora

Wenn das Freibadgelände in Gevelsberg umgebaut wird, packen sogar die jüngsten Bürger mit an - wie der kleine Matteo Petsch. Der Vierjährige war extra mit Arbeitshandschuhen zum symbolischen ersten Spatenstich im "Schwimm In" gekommen, um mitzuhelfen. Als Bürgermeister Claus Jacobi das sah, holte er den kleinen Bauarbeiter direkt zu sich.

Modernes Edelstahlbecken

Doch nicht nur für Matteo waren der erste Spatenstich und die Feierstunde eine interessante Erfahrung. Wer wollte, konnte sich vor Ort bei den anwesenden Fachplanern das Umbauprojekt umfassend erklären lassen. So war auch Dr. Michael Quell vom Aquapark Management zugegen, der als Mitbetreiber des "Schwimm In" gerne über die Umbaupläne informierte. Abgesehen von der Neugestaltung fast des gesamten Geländes inklusive der Gebäude, des Sanitär- und Gastrobereichs sowie der Umkleiden, ist dabei besonders das moderne Edelstahlbecken, welches künftig neben vier 25-m-Bahnen auch einen Nichtschwimmerbereich zu bieten haben wird, hervorzuheben.

Umbau 2021 abgeschlossen

Viele Zuschauer kamen, um einen letzten Blick auf das alte Becken zu werfen. Nun heißt es abwarten, bis zum Sommer 2021. Dann soll der Umbau abgeschlossen sein. Wenn der kleine Matteo noch mal mit anpackt, vielleicht auch früher.