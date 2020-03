Die Kinder der Villa Kunterbunt freuten sich ganz besonders auf diesen Tag, an dem die Polizei zu Besuch kam.

Zuerst gab es einen spannenden Stuhlkreis und es wurde nicht nur berichtet, was der Beruf alles mit sich bringt, sondern es gab auch einiges an Anschauungsmaterial. So durften die Kinder zum Beispiel einen Fingerabdruck machen und in der Polizeiweste "verschwinden".

Erkundung des Polizeiautos

Danach ging es raus und das Polizeiauto wurde von den Kindern unter die Lupe genommen. Die Kinder freuen sich schon jetzt auf das nächste Jahr und die Villa Kunterbunt bedankte sich bei der Polizei für die tolle Zusammenarbeit.