Neben dem Jahrgang von 2008 wird auch die kommende C1 des TuS Ennepetal, Jahrgang 2006/2007, in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen. Das Team von Stefan Komma und Jens Benscheidt hat bereits Erfahrungen in dieser hohen Spielklasse, in der sie als D-Jugend in der Saison 2018/2019 spielten und die Klasse gehalten haben. Nach einem Übergangsjahr als Jungjahrgang in der eine Klasse tieferen Kreisliga A, die höchste regionale Spielklasse, sind sie gerüstet für die nächste Aufgabe.

Um das Team noch weiter zu verstärken und eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen zu können, werden noch weitere gute, motivierte und teamfähige Mitspieler gesucht, die die Mannschaft verstärken können.

Durch die Corona-Auflagen trainiert die Mannschaft aktuell unter strengen Hygienevorgaben donnerstags von 18.10 bis 19.40 Uhr. Sobald die Auflagen weiter gelockert werden, werden weitere Einheiten hinzukommen.

Interessierte so schnell wie möglich melden

Wer in der kommenden Saison beim TuS Ennepetal trainieren und spielen will, sollte sich schnellstens bei den Trainern melden und zum nächsten Training kommen. Benötigt wird eine Trainingsfreigabe des aktuellen Vereins.

Weitere Infos und Anmeldungen zur nächsten Trainingseinheit bekommen die interessierten Spieler bei den Trainern Stefan Komma unter 0179-3262158 oder Jens Benscheidt unter 0152-28972477