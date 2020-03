Die Karnevalstour des Skiclubs Gevelsberg hat schon eine lange Tradition und war auch in diesem Jahr schnell ausgebucht.

Am Samstag und Sonntag besuchte die Truppe das Gebiet "Serfaus Fiss Ladis.", welches auch den geübten Skifahrern genug Abwechslung bot. Am Rosenmontag ging die Fahrt dann nach Ischgl/Samnaun, wo der anhaltende Sonnenschein, Schnee und die abwechslungsreichen Pisten für einen schönen Nachmittag sorgten. Doch wer meint, dass die Skifahrer dem Karneval ganz den Rücken drehen würden, der hat sich getäuscht: am Sonntagabend wurde der Anlass im Hotel gefeiert.