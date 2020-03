Weeze. Am Donnerstag, 12. März, gegen 8.10 Uhr kam es an der Ausfahrt der Autobahn 57 aus Köln kommend im Bereich des Fahrradweges der Gocher Straße (B 67) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Ein 59-jähriger Duisburger beabsichtigte mit seinem Mercedes Vito von der A57 aus Richtung Köln nach rechts auf die B 67 in Richtung Goch zu fahren. Er hielt seinen Vito zunächst an.

Beim Anfahren missachtete er den Vorrang einer von links kommenden Radfahrerin. Die unbekannte Frau stürzte. Der Duisburger stieg aus und kümmerte sich um die Gestürzte. Die augenscheinlich leicht verletzte Frau stand auf, stieg auf ihr Rad und fuhr in Richtung Goch weg. Sie gab an, dass sie es eilig habe. Ihre Personalien gab sie dem Autofahrer nicht. Sie soll ca. 25 Jahre alt sein, eine normale Statur haben, etwa 1,70 m groß sein und brünette Haare haben. Sie sei mit einem grauen Damenrad von Kettler unterwegs gewesen, an dem sich möglicherweise noch ein Korb befunden hat.

Die Radfahrerin oder Zeugen, die Angaben zur ihr machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Goch unter Telefon 02823 1080 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.