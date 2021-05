Am 28. Mai wurde der Tag der Nachbarn gefeiert– die Aktion war ein voller Erfolg!

Der Tag der Nachbarn ist eine jährliche Initiative der nebenan.de Stiftung zur Stärkung des nachbarschaftlichen Miteinanders.

Weeze. Nicht zuletzt seit der Pandemie weiß man, dass gute Nachbarn sehr viel wert sind, dass es sich mit ihnen leichter lebt und sie dabei helfen können, das Leben bunter und einfacher zu gestalten. Und auch grenzüberschreitend ist eine gute Nachbarschaft wichtig, wie das grenzüberschreitende Projekt „Dynamic Borders“ schon seit vier Jahren zeigt.

Ein lieber Gruß

Die bunte Feldblumenmischung und die „Nachbarschaftspostkarte“ auf denen ein lieber Gruß für die Nachbarn hinterlassen werden konnte, waren gern gesehen. Wenn eine „Nachbarschaftspostkarte“ mit einem „Nachbarschaftsgruß“ im Briefkasten gelandet ist, so sollen die Weezer Bürger dies gerne dem Büro für Kultur und Tourismus der Gemeinde Weeze berichten.

Die Gemeinde Weeze bedankt sich außerdem bei der Sparkasse in Weeze, der Volksbank in Weeze, dem Schuhgeschäft Bauer, dem KDW in Wemb für die Unterstützung.