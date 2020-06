Die Gesamtschule Am Lauerhaas feierte am Freitag, 19. Juni, eine besondere Abiturfeier. Zum ersten Mal fand die Feier in der eigenen, neu errichteten Aula statt, und zum hoffentlich einzigen Mal wegen der nötigen Mindestabstände auch nur im Kreis der Jahrgangsstufe und des Kollegiums. Dem festlichen Rahmen und dem Programm mit Musik, Reden, Videobotschaften und natürlich der Ausgabe der lang ersehnten Zeugnisse tat das aber keinen Abbruch.

Folgende Schüler und Schülerinnen haben 2020 die Allgemeine Hochschulreife

Oder den schulischen Teil der Fachhochschulreife erlangt:

Ast, Sophia

Beckman, Lara

Bozkur, Aziz Kaan

Dahlman, Katharina Ida

Dorand, Leonie

Ekinc, Rojda

Fran, Tokessa

Gierisc, Celine

Gilsbach, Antonia

Grieshaber, Florian Karl

Grütjen, Anna

Grütter, Jana

Güclü, Beyza

Gül, Saliha

Güleryüz, Büsra

Hallerberg, Tatjana

Hillig, Sören

Holthuis, Amelie Sina

Hübers, Silas

Ili, Sema

Justin, David

Kaltwasser, Marie

Kara, Esra

Kemming, Mona Larissa

Kräcker, Marcel

Krasch, Luca

Langenber, Paul

Lepperho, Swen

Mai, Luna Elisa

Marquardt, Chiara

Metaxas, Maria

Mölders, Aylin Dilara

Naumann, Nadine

Nicolosi, Gianna Maria

Och, Jonathan

Omac, Dilara

Overkamp, Philipp

Poetschki, Sarah Maria

Pohle, Miriam

Romdhani, Abdel

Sajakoski, Katariina Alex.

Schilling, Moritz

Scholten, Hanna Sophie

Schwarz, Lea

Sill, Jack

Stettner, Florian

Storm, Robin

Tegeler, Julian

Tekath, Birte

van de Kamp, Celina-Maria

Wolf, Bianca

Zietzschmann, Ole