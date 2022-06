Am Freitag, den 17. Juni 2022, fand in der Aula der Gesamtschule Am Lauerhaas die Abiturfeier des diesjährigen Abiturjahrgangs statt. Nach einem gemeinsamen Gottesdienst in der Lauerhaaskirche führten die Moderatoren Janine Labonte und Roman Krawzcyk durch ein abwechslungsreiches Programm.

Zu Beginn nahmen die Schulleiterin Tanja Mennínghaus und der Abteilungsleiter der gymnasialen Oberstufe, Veit Krickmeyer, in ihrem gemeinsamen Grußwort Bezug auf verschiedene Aspekte des diesjährigen Abiturmottos „Abikini – knapp, aber passt schon“. Das Motto, insbesondere das Wort „knapp“, stand aber im Gegensatz zu den hervorragenden Ergebnissen dieses Jahrgangs. 17 Abiturientinnen und Abiturienten erreichten einen Abiturschnitt mit einer 1 vor dem Komma. Die musikalische Gestaltung lag in den Händen einer eigens für diesen Abend gegründeten Projektband der Schülerinnen und Schüler. Voller Erinnerungen, Dank und guten Wünschen waren die Reden der Elternvertreterin Anika Ponellis, des Beratungsteams der Stufe Claudia Trost und Udo Post und der Jahrgangsstufenvertreter Luisa Meyer und Robin Kreinacke. Höhepunkt für Viele war sicherlich neben der abschließenden feierlichen Zeugnisübergabe ein stimmungsvoller Video-Rückblick auf die zahlreichen gemeinsamen Erlebnisse der vergangenen Oberstufenjahre.