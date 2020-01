Karin und Manfred Kaiser vom Lesekreis "Rotkehlchen" kündigen hocherfreut an: "Der Erfolg des Projektes „Eine Stadt liest ein Buch“ im Januar/Februar 2019 ermutigt uns zu einer Wiederholung".

In der Neuauflage soll das Thema der Roman „Sungs Laden“ sein, verfasst von der Berliner Autorin Karin Kalisa, mit der die Weseler Organisatoren bereits Kontakt aufgenommen haben. Das Buch handelt von den negativen und positiven (!) Erfahrungen vietnamesischer Einwander*innen und passe "genau zum Wunsch unserer Bürgermeisterin aus dem Gruß zum Jahreswechsel: '… in unserer Stadt wollen wir mit allen Nationalitäten und Religionen friedlich miteinander leben'."



Wer Interesse hat, bei der Vorbereitung dieses Projektes mitzuarbeiten, ist herzlich eingeladen. Potenzielle Teilnehmer/innen melden Sie sich bitte unter der Telefon-Nummer 0281 16405964 oder per Email: makakaiser@t-online.de.