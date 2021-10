Den Film „Shakespeare in Love“ von John Madden aus dem Jahr 1998 mit Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow in den Hauptrollen sahen Millionen. Der Film gewann sieben Oscars. Jetzt hat sich das Rheinische Landestheater aus Neuss an eine Theaterproduktion gewagt und gastiert damit am Freitag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Städtischen Bühnenhaus.

Und darum geht es in der romantischen Liebesgeschichte: Der junge Theaterautor William Shakespeare erhält vom Rose-Theatre-Besitzer Henslowe den Auftrag, eine neue Komödie zu schreiben. Doch Will ist nicht nur pleite, sondern auch uninspiriert. Viel mehr als der Arbeitstitel »Romeo und Ethel, die Piratentochter« fällt ihm nicht ein. Indem er Henslowes größtem Konkurrenten, Curtain-Theatre-Besitzer Burbage in seiner Geldnot ebenfalls ein Stück versprochen hat, wird der Druck nicht weniger. Kurzerhand bietet er diesem dieselbe Stückidee an. Doch als Will beim Vorsprechen Thomas Kent sieht, scheint die Muse zurückzukehren.

Was der Dichter in dem Moment noch nicht weiß: Das Talent auf der Bühne ist eigentlich Viola De Lesseps, die als Mann verkleidet schauspielern möchte. Beide verlieben sich Hals über Kopf, jedoch ist Viola bereits mit Lord Wessex verlobt worden. Intrigen und Chaos sind unumgänglich – beste Inspiration für eines der großartigsten Theaterstücke der Weltgeschichte! In der Regie von Thomas Goritzki spielt das Ensemble des Rheinischen Landestheaters.

Karten zum Preis von 18.00 € sind an der Theaterkasse im Centrum (0281 / 2032344), an der Abendkasse am Tag der Vorstellung und im Online-Shop (www.wesel/buehnenhaus.de) erhältlich. Es gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln.