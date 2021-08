Am 15. August wurde nicht nur das Patronatsfest der Mariä Himmelfahrt-Kirche gefeiert. Der Gottesdienst war auch bis auf Weiteres der letzte Gottesdienst vor dem Umbau des Kirchengebäudes.

Über vier Jahre wurde der Umbau geplant. Jetzt wird losgelegt. Bereits am Montag, wurde die gute Lautsprecheranlage aus dem Kirchenschiff ausgebaut und in der Martini-Kirche installiert, um dort die Sprachverständlichkeit bei Gottesdiensten zu verbessern. Der Abriss des alten Pfarrhauses und des Gebäudes der Zentralrendantur, der für Ende September, Anfang Oktober geplant ist, wird auch zur Innenstadt hin zeigen, dass sich rund um die Mariä Himmelfahrt-Kirche viel verändert.

Entlang der Antonistraße wird ein neues Gebäude entstehen, das sowohl der Ehe- Familien und Lebensberatung als auch der Rendantur Platz bietet. Die Mariä Himmelfahrt-Kirche wird von außen und innen umfassend saniert – das betrifft insbesondere das historische Eingangsportal und die Krypta, die als der dauerhafte Gottesdienstraum eingerichtet wird. Über einen Aufzug und ein neues großzügiges Treppenhaus werden künftig die Krypta und auch die Pfarrheimräume im Verbindungstrakt zwischen Kirchenschiff und Bau an der Antonistraße bequem und barrierefrei erreichbar sein.

Die gläserne Fassade des Verbindungsgebäudes soll Besucher in das Kirchenschiff einladen, dass durch großzügige Fensteröffnungen heller und freundlicher als heute gewohnt erscheinen wird. In das Kirchenschiff wird ein großer gläserner multifunktionaler Raum eingebaut, der in der Größe variabel geschlossen und geöffnet werden kann. Daneben wird viel Platz für Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen bleiben. Nach den aktuellen Planungen sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 die Bauarbeiten beendet sein. Dann laden wir in die Mariä Himmelfahrt-Kirche im neuen Gewand des Forum Sankt Nikolaus ein.

Während des Umbaus wird der Gottesdienst zur Marktzeit am Mittwochmorgen um 9 Uhr in die Martini-Kirche gegenüber dem Andreas Vesalius Gymnasium verlegt. Ab September wird dann im 14-tägigen Wechsel mit der Herz-Jesu-Kirche auch am Sonntag um 11.30 Uhr Gottesdienst in Martini gefeiert.